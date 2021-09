Basile: “Italiano in questo momento ha il tocco magico e l’ambiente giusto per lavorare. Kokorin può aiutare lo spirito dello spogliatoio”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile è tornato sulla vittoria di Genova parlando anche in generale del momento della Fiorentina: “In questo momento Italiano ha il tocco magico. Quando è entrato Saponara stavo sacramentando, un secondo dopo ero sotto lo schermo ad abbracciarlo. Abbiamo segnato il raddoppio con, lo dico?, un “uomo” in meno (ma con Saponara che ha servito quella palletta d’esterno). Kokorin, pur camminando (per distrarre gli avversari) ha avuto più palle gol in cinque minuti che Vlahovic in 80, e stava per amputare la gamba a un avversario. Uno pazzo così aiuta lo spirito nello spogliatoio. Credo lo amino tutti. E un po’ anch’io”.

E poi ha aggiunto: “È un gioco bello, pressante, come mostra il dominio nel primo tempo. E dispendioso, come mostrano i crampi al 70’. Finché dura, avanti così. A Italiano affiderei tutto, in questo momento, anche il restyling del Franchi. Mi basta che la società lo accontenti su tutto, perché finalmente abbiamo un uomo di calcio e lui l’ambiente perfetto per crescere insieme. Perché a Marassi non abbiamo dominato solo in campo, ma anche sugli spalti. Siamo passati da “gli altri lavorano insieme da più tempo di noi” a uno che in 69 giorni ha plasmato la squadra. Idee forti, destini forti”.