Basile: “Italiano mi piace perché non cerca alibi. Il livello della sua Fiorentina deve essere un punto di partenza e non di arrivo”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato su Facebook alcuni aspetti riguardanti la Fiorentina, dopo la partita di ieri: “Il calcio di Italiano, a differenza del calcio italiano, richiede ritmi altissimi. E’ dispendioso nell’arco dei 90′, figuriamoci nell’arco della stagione e nelle settimane con tre partite. Vedremo altre mosse tipo Benassi terzino, come ai tempi di Repka centravanti. La velocità copre i limiti tecnici, ma poi li rivela perché giocare con precisione a ritmi alti è dura. E’ la differenza tra buon giocatore e top player. Gli errori di Sottil, secondo me, oltre che da questioni mentali, nascono dall’annebbiamento fisico di un lavoro estenuante sulla fascia. A metà campo Sottil è un giocatore tecnico e in controllo, alla fine della corsa un altro. Con il passare delle partite, diventerà più preciso nella scelta finale”.

E poi ha aggiunto: “Con altri due-tre d’innesti saremmo stati competitivi per l’Europa già quest’anno, visto il livello medio della Serie A. Per andarci servirà andare oltre i propri limiti e avere un po’ di fortuna. L’Europa porta visibilità, introiti, attrae giocatori e a volte convince gli incerti a restare. E fa parte della nostra storia. Resta la velocità con cui Italiano è riuscito a trasformare tutto il gruppo. Abbiamo un tecnico fast fast fast e ambizioso, in piena sintonia con i tifosi. Mi piace il fatto che, rispetto a qualche allenatore del passato, non si lamenti mai o cerchi alibi. In questo è molto fiorentino, o almeno dell’idea che mi sono portato dietro, molti anni fa, di Firenze. Spero che la società ascolti le sue indicazioni e ne condivida lo spirito. Il bel gioco mostrato non deve convincere che va bene così, ma che da questo livello non si scenderà più. E diventi la base per crescere ed essere, finalmente, ambiziosi e fast fast fast a tutti i livelli. Prima che, passato lo stallo generale legato alla pandemia, le big riprendano gli investimenti”.