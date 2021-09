Basile: “La Fiorentina è migliorata e non lotterà per la salvezza, ma la vittoria contro un Torino modesto può aver portato a sopravvalutazioni”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sull’inizio di stagione della Fiorentina, in relazione anche agli acquisti arrivati dal mercato: “Gente di campo come Daniel Bertoni ha ricordato i quattro gol subiti in due gare, giocate bene dai viola. Siamo migliorati, non lotteremo per la salvezza. La vittoria su un Toro modesto può aver portato a sopravvalutazioni. Ora spero solo non sentire parlare di soldi, ma di calcio”.

— Massimo Basile (@424BasilStreet) August 31, 2021