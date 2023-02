Basile: “La Fiorentina è una squadra senza scontenti e egoisti, merito di Italiano. I viola hanno voglia di giocare”

Il giornalista Massimo Basile, tramite il proprio profilo Facebook, ha commentato così la vittoria della Fiorentina a Verona: “A vedere le reazioni in campo e in panchina, la generosità di chi corre in aiuto del compagno, l‘abbraccio collettivo, è una squadra senza scontenti e egoisti. Merito di Italiano. La rotazione toglie qualcosa, ma compatta il gruppo. E un gruppo così è più forte della somma delle qualità dei singoli. Comunque avere una squadra che sul 2-0 attacca a me piace. Ok, rischia, ma c’è voglia di giocare. In Europa fanno così. Non è una finale, si può anche accettare. E, forse, è anche una necessità, considerando che non abbiamo un muro difensivo”.