Basile: “La Fiorentina non può lasciare in panchina in Vlahovic. Voglio che ci riporti sopra la Lazio”

Il giornalista Massimo Basile ha parlato di Fiorentina e di Dusan Vlahovic in un post su Facebook.

Questo il pensiero del giornalista: “Il club può lasciare Vlahovic in panchina? Sì. Può non farlo allenare con la prima squadra? No. (art. 7 dell’accordo collettivo calciatori Figc sul mobbing). Privarsi dell’unico attaccante che abbiamo, penalizzerebbe due volte la squadra, che in settimana dovrebbe allenarsi prevedendo l’unico terminale offensivo che poi non scenderebbe in campo”.

Continua così Basile: “Voglio Vlahovic in campo, voglio che domani a Venezia segni e ci riporti sopra la Lazio, finché dura. Per me la Fiorentina è un amore, non una setta da serie Netflix. Per me contano solo i prossimi novanta minuti”.