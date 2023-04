Basile: “La regia ‘scomposta’ l’ultima pazza idea di Italiano. Se in futuro alzeremo la qualità tecnica in almeno tre giocatori, sarà sicuramente interessante…”

Tramite il proprio profilo Facebook, il giornalista Massimo Basile ha espresso la propria opinione sul gioco della Fiorentina: “Quarta che fa il regista, Dodo sale sulla fascia opposta, Gonzalez trequartista. Mi aspetto Terracciano terzino. Gli avversari a volte appaiono disorientati. Uno parte, l’altro ripiega. Non sai mai chi. Sarà un circo, un circo anche imperfetto (Duncan da ultimo uomo…), ma a me questa pazza idea di calcio di Italiano piace parecchio”.

Poi ha aggiunto: “I ruoli stanno diventando liquidi, la regia viene scomposta tra vari elementi. Se in futuro alzeremo la qualità tecnica in almeno tre giocatori, confermando ovviamente i migliori, e avremo più elementi in grado di creare superiorità nell’uno contro uno, beh, mi sembra un futuro molto interessante”.