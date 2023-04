Basile: “La sconfitta di ieri è stata utile per capire che non siamo invincibili. Da questa coppa bistrattata alla fine non vuole uscire nessuno”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato così la partita di ieri sera tra Fiorentina e Lech Poznan: “Se dovevamo perdere, meglio farlo così, con il brivido, scoprendo che non bisogna mollare. Prendere un arbitro insicuro come alibi, ma essere capaci di segnare quando i gol servivano. Altri cinque minuti e finiva 4-3 per la Fiorentina. Sconfitta utile dunque, che ci toglie quella pericolosa e, per noi inusuale, aura di invincibili e ci conferma come in Europa da questa coppa bistrattata, dove anche i viola possono rischiare brutte figure, nessuno vuole uscire. E ora le semifinali”.