Basile: “Le proprietà sono legate ai tifosi: se i fiorentini non fossero così tumultuosi, avremmo avuto la separazione con Iachini e l’acquisto di Gonzalez?”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato il momento della Fiorentina: “I giornalisti saranno diventati giornalai, ma gli altri non stanno meglio: i tifosi sono ormai divanai. I commercianti, mercantai. I commercialisti, commerciai. Gli impiegati, stipendiai. Sui social solo insulti, risentimento. Tutto un l’avevo detto, e io io io. Analisi zero. Cultura calcistica, zero. La squadra finalmente comincia ad avere un’anima, ma se non fossimo così tumultuosi, così divisi l’un con l’altro, l’avremmo avuta? Iachini sarebbe davvero andato via? Gonzalez l’avrebbero preso per placare una piazza turbata dal caso Gattuso?”.

E poi continua: “Manca la controprova, ma il calcio è la cosa più populista che c’è ed è legata agli umori. E le proprietà sono legate ai tifosi: la passione le esalta, la contestazione le spaventa. Questione di immagine. Nella placida Parma sono retrocessi. Nell’algida Torino hanno una squadra svuotata da anni. Nella grassa Bologna celebrano il decimo posto. Noi fiorentini siamo ruffiani per natura, fin dai tempi dei Medici. Con questa storia che il club passa tutto il giorno a spulciare i social, molti scrivono a caratteri cubitali sperando di ricevere una telefonata di ringraziamento. Beh, per me sono preziosi anche loro, perché fanno sentire il club supportato, a prescindere, e questo è importante. Ma anche chi critica, in modo civile, perché nella squadra uno mette le proprie speranze di tifoso. Fa capire che ci sono ambizioni, che vogliamo sentirci vivi, non una voce del bilancio. Le proprietà passano, la città e la sua gente no. Cambia, si evolve, forse si avvelena, ma c’è”. E infine: “La conclusione è: fate quello che avete sempre fatto, scannatevi. Siete un segno di vita. La Viola ne guadagnerà. E questo mio scritto, boh, alla fine non aggiunge niente. Ma una cosa: i divanai hanno prodotto i giornalai e i giornalai hanno allevato i divanai. L’importante è che nessuno si senta migliore dell’altro. O della Fiorentina. Perché, nel bene e nel male, è la nostra immagine riflessa”.