Basile: “L’esultanza di Dodò spiega cos’è la Fiorentina in questo momento. Niente accade per caso”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha espresso su Facebook un pensiero riguardo alla partita di ieri tra Fiorentina e Lecce: “L’esultanza di Dodò al momento del gol spiega cosa è la Fiorentina in questo momento. Niente succede per caso”.

Il riferimento è ovviamente all’esultanza forsennata, vera, sentita del terzino brasiliano dopo l’autogol di Gallo. Un chiaro segnale di come il gruppo sia coeso e di come tutti stiano lottando per un obiettivo comune, e i risultati si vedono palesemente sul terreno di gioco.