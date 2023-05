Basile: “L’Inter sta giocando ogni partita come una finale, la Fiorentina no. Mi auguro che basti riaccendere l’interruttore per le partite che contano”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sulla sconfitta della Fiorentina a Napoli: “A volte sono troppo romantico e troppo ottimista. Pensavo di vincerla 3-1 e con gol di Jovic. Anche perché sul tavolo dello spogliatoio di Udine, giovedì, avevo visto diverse bottiglie di birra. L’Inter ora gioca ogni partita come una finale, noi no. Ma voglio fidarmi di tutti quelli secondo cui basterà riaccendere la testa come un interruttore e saremo forti per le tre-quattro partite che contano”.