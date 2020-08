Basile: “Lo STADIO è diventato uno scontro politico tra Pessina e i suoi oppositori. Commisso venderà Chiesa e investirà i soldi incassati”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Dichiarazioni di Commisso? Mi sembra di capire che sia abbastanza alterato, deluso. Ciò che mi sorprende non è tanto la sua reazione, quanto l’interferenza continua di Pessina che esce troppo spesso dal suo recinto. Penso che il sovrintendente non intervenga per la questione stadio in sé, quanto per un conflitto politico che lui ha a Firenze. Non dimentichiamo che a Roma sono in ballo gli emendamenti di Renzi e del PD, con cui Pessina è in contrasto. Ritengo quindi che lui intervenga, peraltro in maniera scomposta, non tanto contro Commisso ma contro la politica. Problemi di soldi? I ricavi, anche a causa della pandemia, sono stati quasi dimezzati per la maggior parte dei club europei. La novità però è che, rispetto all’anno scorso, in questo mercato ci saranno giocatori in vendita primo su tutti Chiesa. Mi aspetto, anzi ne sono certo, che i soldi di Chiesa verranno subito investiti aiutando Commisso a ritrovare un po’ il sorriso. Mi aspetto che arrivino giocatori da salto di qualità”.

