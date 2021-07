Basile: “Mi sembra di capire che le commissioni di Mendes erano intorno ai 2 milioni, non 8-10. Sarebbe curioso conoscere la genesi di questa storia”

Sul proprio profilo Facebook il giornalista Massimo Basile ha detto la sua riguardo alla vicenda commissioni di Mendes che ha tenuto banco in casa Fiorentina subito dopo l’addio di Gattuso. Questo quanto si legge nel post di Basile, che ha ripreso le parole di Commisso di ieri:

“”Nel caso di Oliveira, costava 20 milioni più altri costi per i procuratori, si arrivava a minimo 22 milioni”.

(Il presidente al canale ufficiale della viola). Al di là dell’analisi sul costo-benefici legato all’età, che un imprenditore che mette soldi giustamente valuta (Oliveira si sarebbe deprezzato subito, in base all’età avanzata), sembra di capire che le famose commissioni del terribile Mendes per l’acquisto del portoghese ammontavano a due milioni, non a 8-10 come era circolato subito dopo la rottura con Gattuso. Mendes resta un personaggio ambiguo, che ha avvelenato il calcio con il suo strapotere, ma sarebbe interessante conoscere la genesi di questa storia delle super commissioni”