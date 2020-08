Basile: “Nessun allenatore big ha creduto nel progetto Fiorentina; dopo le sue parole mi aspetto il rinnovo da Chiesa. Commisso non ha esperienza e per questo…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato così su Twitter la conferma di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina: “Commisso? Le prime mosse sono state giuste: è arrivato, ha messo i soldi e ha cercato il rapporto con la gente. Quelle tecniche un po’ meno perché non ha esperienza. Questa non mi convince, ma a lui non piace vivacchiare. Se avrà difficoltà, spero impari. Alla fine Rocco non ha ascoltato nessuno e punterà sul calcio pane e salame di Iachini, ma è evidente che nessun allenatore big ha creduto nel progetto. Dopo le parole entusiaste di Chiesa sul tecnico, mi aspetto che ora firmi il rinnovo”.

0 0 vote Article Rating