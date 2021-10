Basile: “Per la prima volta ho rivisto la Fiorentina di Iachini. Il gruppo non ha gradito l’attacco pubblico ad uno dei suoi”

Il giornalista e corrispondente e New York Massimo Basile, attraverso il proprio account Facebook ha commentato così l’ultima sconfitta della squadra gigliata: “Per la prima volta, ho rivisto la Fiorentina di Iachini. E il tifo di quando avevamo Batistuta, Rui e Edmundo. La mia vecchia Fiorenza era in quei fantastici 800 in curva, di lunedì sera. Ma quella Fiorenza non esiste più. Ogni stagione ha la Fiorentina che la rappresenta”.

Poi ha aggiunto sull’improvviso calo: “Secondo me è il gruppo che non ha gradito l’attacco pubblico a uno dei suoi”.