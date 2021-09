Basile: “Per Vlahovic i soldi non sono l’unica cosa che conta. A convincerlo saranno il progetto e la voglia di vincere”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato dell’attaccante della Fiorentina Vlahovic: “Non saranno i soldi a convincerlo, quelli li prenderebbe ovunque. E lo stesso vale per i suoi procuratori. Dell’amore per i colori neanche parlo. A convincerlo saranno semmai il progetto, la voglia di crescere e di vincere, l’ambizione. Uno diventa calciatore perché insegue un sogno, e diventa un top perché i suoi sogni sono più forti di quelli di altri”.

E poi ha aggiunto: “Se ragionasse in base ai soldi, che per altri sono l’unica cosa che conta, Dusan non sarebbe diventato un calciatore professionista. A Roma stanno cercando di convincere Lorenzo Pellegrini a rinnovare. Anche lì, secondo me, varrà lo stesso discorso”.