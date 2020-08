Basile: “Quattro calciatori di cui si parla, la Fiorentina non li ha mai cercati. La prossima settimana, piste più concrete; Macia a Pradè…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha parlato del mercato viola: “Torreira mi piace un sacco Maksimovic è interessante Linetty come idem e Fofana mi faceva impazzire tre anni fa. In ogni caso la Fiorentina non li ha cercati. A ora non sono obiettivi. La prossima settimana dovremmo vedere piste più concrete. Pradè stima molto Macia, e gli farebbe comodo. Di sicuro l’organico andrebbe ampliato”.



