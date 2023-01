Basile: “Questi anni di anarchia calcistica sono occasionissima anche per la Fiorentina: qui si capirà chi è ricco e chi ha solo tanti soldi”

Un’analisi sul calcio europeo e sulle realtà medie in via di affermazione, da parte del giornalista Massimo Basile:

“Siamo entrati in anni di anarchia calcistica, in cui il Milan vince lo scudetto quasi senza sapere come, la Juve frana, l’Inter non può spendere. Il Napoli si è infilato nelle gerarchie con calcio e uomini: esce Osimhen e entrano Raspadori e Simeone. In Premier comanda l’Arsenal, in Portogallo è secondo il Braga, in Germania lo Union Berlino. Non durerà a lungo. Il momento della verità e delle sorprese sarà nei prossimi due-tre anni per tutti.

Non c’è stadio che tenga, serve pensare al calcio, con umiltà e competenza. Per Roma, Lazio, Fiorentina, tre delle vecchie “sette sorelle”, la storia è lì. Qui si capirà chi è ambizioso e chi no, chi sogna davvero e chi no, chi sa di calcio e chi no, chi è ricco e chi ha solo tanti soldi. Le chiacchiere stanno a zero. Ma questo è il momento che negli ultimi trent’anni non abbiamo mai avuto”.