Basile: “Ranieri ha vinto il match con il doppio cambio. Non vedo determinazione nelle giocate; il mercato viola non mi ha sorpreso”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha toccato alcuni temi di casa viola: “Anche il pari sarebbe stato poco per la Fiorentina fino a quando non l’ha vinta Ranieri con il doppio cambio, Candreva-Quagliarella, che ha confezionato il gol decisivo. A quasi 70 anni l’uomo che ha vinto coppe, supercoppe e una premier, ha portato a scuola tutti noi. Non vedo determinazione nelle giocate. Avevamo tre contropiedi e li abbiamo buttati via. Non è solo un fatto tecnico, ma di preparazione mentale. Bisogna vedere come si allenano, con quale adrenalina. Il mercato non mi ha sorpreso”.

0 0 vote Article Rating