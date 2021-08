Basile: “Rinnovo di Milenkovic segnale positivo. Con degli innesti veri, Firenze potrebbe tornare ad essere una piazza ambita dai giocatori”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sul rinnovo di Milenkovic con la Fiorentina: “Non avrà trovato offerte degne, avrà rinnovato per un altro anno solo, okay, tutto maledettamente vero. Ma Milenkovic è un giovane di talento ad aver deciso, alla fine, di restare. Dice che lo ha convinto il gioco di Italiano. In questo periodo di crisi, e con orizzonti limitati, mi sembra un segnale positivo e in controtendenza”.

E poi ha aggiunto: “Se arrivassero un paio di innesti veri, nei prossimi mesi potrebbe diventare eccitante per molti restare (o approdare) in una città e una tifoseria che hanno una voglia matta di rivincite. Faccio solo un’aggiunta: la Juve lo voleva, ma non aveva i soldi e credo che la Fiorentina non avrebbe accettato le cambiali, perché la piazza si sarebbe infuriata. Il prossimo anno Chiellini smette. Ma fare congetture è inutile. Viviamo alla giornata”.