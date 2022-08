Basile: “Schiacciamo il Twente nei primi trenta minuti e facciamo capire a Jans che a Firenze l’inferno è nel nostro DNA”

“La Fiorentina ha più chances di vincere, ma giocando da noi avrà solo il 58% di possibilità di passare il turno, il 15% in meno rispetto all’andata”. Con queste parole l’allenatore del Twente Ron Jans ha presentato la partita di domani sera, incendiando ancora di più un ambiente che già di per sé sarà caldissimo.

A tal proposito si è espresso su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “Quel 58 per cento di vantaggio che ci concede il tecnico del Twente, facciamolo diventare 86,7 nei primi trenta minuti, in modo da far capire che a Firenze l’inferno è nel nostro dna”.