Basile: “Se a Commisso vendessero lo stadio, rilevare la Fiorentina diventerebbe impossibile. Proprietà e città non saranno l’una ostaggio dell’altra”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sulla questione stadio della Fiorentina: “Se a Commisso vendessero lo stadio, finirebbe per dire di aver speso per la Fiorentina tre miliardi. Per rilevare il club servirebbe un consorzio formato da Bezos, Musk e Gates. Quindi, nessuno. Stadio pubblico, ricavi privati, investimenti sportivi e club con valore di mercato consono alla sua dimensione, perché né la proprietà né la città siano ostaggio l’una dell’altra. In ogni caso non corriamo questo rischio”.