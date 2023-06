Basile: “Se la Fiorentina è un bel gruppo il merito va alla società per aver fatto sentire tutti importanti. I giocatori del West Ham in ritiro giocano a golf e si tuffano in piscina, i viola invece…”

Il giornalista e corrispondente da New York Massimo Basile ha espresso tramite il suo profilo Facebook le sue impressioni sull’ultima gara di campionato vinta dalla Fiorentina in casa del Sassuolo e sulla finale di Conference League contro il West Ham in programma mercoledì a Praga: “Una squadra che vince l’ultima partita giocando con determinazione, tutti che corrono ad abbracciare Saponara. Gonzalez che entra nel finale e rischia due volte la vita.

Io credo che, al di là dei limiti, questo sia davvero un bel gruppo. E se è così è anche merito della società, perché evidentemente, dopo qualche errore di inesperienza, hanno creato armonia, hanno fatto sentire tutti importanti. Nessuno si tira indietro. Non è così scontato”.

E aggiunge: “Quello che succede in campo è il risultato del lavoro che non vediamo, cioè il 99 per cento del calcio, dei rapporti che sfuggono alla nostra attenzione, delle parole dette al momento giusto. Delle telefonate notturne.

I giocatori del West Ham sono andati in ritiro in Portogallo, giocano a golf e si tuffano in piscina. I nostri hanno vinto un’altra partita e lottato. Non so quale sia il modo migliore per approcciarsi a una finale, o forse lo so ma non lo dico.

Detto questo: andiamo a Praga e usciamo a Coppa alta”.