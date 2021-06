Basile: “Serie A spezzatino in barba ai tifosi. Così il calcio italiano sarebbe in linea con la mediocrità generale”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sull’ipotesi di una Serie A “spezzatino”. Per discutere della possibilità di giocare nella prossima stagione dieci partite in altrettanti orari diversi si è riunita l’Assemblea di Serie A, rimandando la decisione finale.

Queste le parole di Basile: “La scelta di Dazn senza garanzie per gli spettatori. Lo spezzatino in barba ai tifosi, svalutando anche il brand. Il calcio italiano è in linea con la mediocrità generale, arraffona e dall’orizzonte limitato”.