Basile: “Sono convinto che più le partite conteranno, più Jovic lascerà il segno. Anche Vucinic aveva quell’aria…”

Il giornalista Massimo Basile ha commentato così la prestazione dell’attaccante della Fiorentina Luka Jovic: “Guardate dove Jovic ha subito fallo, poi ditemi che non si impegna. Lasciate perdere il viso, anche Vucinic aveva quell’aria. continuo a pensare che Jovic senta molto le partite, alla sua maniera. Ma sono convinto che più le partite conteranno, più lascerà il segno. Per me non ci sono coppe minori: le vittorie per i campi d’Europa sono sempre belle”.