Basile: ” Vlahovic non dovrebbe chiedere nessuna clausola e firmare un contratto da leader. Se farà bene, tra un anno le big dimostreranno quanto lo vorranno davvero”

Il giornalista e corrispondente da New York Massimo Basile si è espresso sul suo profilo Twitter in merito al prolungamento di contratto dell’attaccante viola Dusan Vlahovic, trattattativa che sta tardando a concludersi ma per il quale il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sta cercando di avere risposte il prima possibile.

Questo il commento di Basile: “Facile parlare da casa ma Vlahovic non dovrebbe chiedere nessuna clausola e firmare un contratto da leader. Se farà bene, tra un anno le big d’Europa gli dimostreranno quanto lo vorranno davvero. E avrà la considerazione di una star”.