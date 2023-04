Basilea bene nelle coppe, ma male in campionato. E Vogel la prende così: “Dirò ai ragazzi che la domenica è in realtà un giovedì”

Male in campionato, bene nelle Coppe. La stagione del Basilea rispecchia, in parte, quella della Fiorentina, che sta sicuramente godendo di risultati migliori fuori dalla Serie A. Sesto nella lega svizzera, più vicino all’ultimo posto che non al primo, il club allenato da Heiko Vogel ha ritrovato la vittoria nel match di ieri e ne ha approfittato per scherzare sul periodo di forma dei suoi.

Mister Vogel l’ha buttata un po’ in caciara dopo la vittoria di ieri. Vista la differenza tra i successi nelle coppe e le difficoltà in campionato, ha ironizzato così: “Domenica dirò ai miei ragazzi che si gioca di giovedì“. Una frase scherzosa che comunque dice molto sulla fase da Dottor Jekyll e Mister Hyde che sta vivendo il Basilea quest’anno.