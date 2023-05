Basilea-Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

La Fiorentina si presenta a quella che è probabilmente la partita più importante della stagione. Nella semifinale di ritorno di Conference League, contro il Basilea, la Viola si gioca la possibilità di ribaltare il doloroso 1-2 dell’andata. Sono gli ultimi 90 minuti prima della finale a Praga: in palio c’è un traguardo che i gigliati, in campo europeo, non raggiungono da oltre 30 anni. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d’inizio alle ore 21.

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.