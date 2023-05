Basilea sì, ma occhi puntati sull’Olympic Stadium. Le insidie di West Ham e Az Alkmaar

Stasera c’è il primo atto della sfida tra Fiorentina e Basilea, di scena al Franchi, ma è più che opportuno dare un’occhiata anche alle squadre impegnate nell’altra semifinale di Conference League. Sono West Ham United ed Az Alkmaar che si contenderanno l’accesso alla finale di Praga, due compagini da seguire con attenzione, ricche di individualità di spicco.

Gli inglesi arrivano alla semifinale dopo un’annata molto faticosa in Premier League, avendo messo la salvezza pressoché in cassaforte con la vittoria per 1-0 tra le mura amiche contro il Manchester United, grazie a Benrahma. Gli olandesi dell’Az sono in piena corsa per un posto nei preliminari di Champions League, in ritardo di due lunghezze rispetto all’Ajax, a 3 giornate dal termine dell’Eredivisie.

Due club temibili, che hanno avuto un percorso netto ed autorevole nella competizione. Il West Ham vanta elementi come Rice, Aguerd, Zouma, Paquetà, Bowen e non solo, nazionali e volti noti in campo internazionale. L’Az ha giovani da seguire come Kerkez, e talenti che rispondono al nome di Reijnders, Pavlidis, Karlsson, e l’ex Inter Odgaard. Stasera il primo atto del confronto in Inghilterra all’Olympic Stadium: non c’è dubbio che chiunque sia a passare, se la Fiorentina supererà il Basilea troverà un osso durissimo a Praga.