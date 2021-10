Basta un gol di Kean alla Juventus: Roma ko. Polemiche per la decisione di Orsato Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

In attesa del posticipo tra Venezia e Fiorentina, la domenica di Serie A è terminata con il big match tra Juventus e Roma. Allo Stadium i bianconeri si sono imposti 1-0 grazie al gol di Kean, che al 16′ ha battuto Rui Patricio deviando involontariamente con la fronte un colpo di testa di Bentancur. In chiusura di primo tempo l’episodio che farà discutere: Orsato fischia un rigore per la Roma senza concedere il vantaggio, con Abraham che a gioco fermo l’aveva messa dentro. Dagli undici metri Veretout si è fatto deviare il tiro da Szczesny: primo rigore sbagliato in Serie A per l’ex centrocampista della Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio, Atalanta, Juventus 14, Fiorentina, Bologna 12, Empoli, Udinese 9, Torino, Verona, Sassuolo 8, Spezia 7, Sampdoria, Genoa, Cagliari 6, Venezia 5, Salernitana 4.