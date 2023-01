Basta una rete di Felipe Anderson a Sarri per aggiudicarsi il passaggio del turno in Coppa Italia

Si è appena concluso il secondo appuntamento della giornata di Coppa Italia fra Lazio e Bologna, terminato sul punteggio di 1-0. A seguito di una bellissima commemorazione per il doppio ex scomparso, Sinisa Mihajlovic, sono iniziate le danze all’Olimpico. Poche emozioni nel primo tempo, ma i biancocelesti sono riusciti a passare in vantaggio al 33′ con una rete di Felipe Anderson. Pedro ha strappato il pallone in pressing a Sosa e lo ha servito facilmente al brasiliano che ha solo dovuto spingerlo in porta. E’ stata sufficiente questa rete alla Lazio per superare il Bologna ed aggiudicarsi il passaggio del turno.

La squadra di Sarri affronterà ai quarti di finale la vincente di Juventus-Monza, in programma questa sera a chiusura del programma di gare degli ottavi.