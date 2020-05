“Bastava un sogno carioca…”, cantava Raphael Gualazzi nel suo brano all’ultimo Festival Di Sanremo. Un carioca come Igor, verrebbe da dire, che ha scelto la Fiorentina a gennaio per poter affermarsi nel calcio italiano dopo un buon inizio di campionato con la SPAL nel corso del quale ha fatto intravedere le sue qualità. Dopo le esperienze in Bundesliga il difensore brasiliano classe ’98 è approdato in Serie A per crescere sul piano calcistico e nel corso delle sue presenze in maglia viola non ha sfigurato, anzi impressionato a tratti per fisicità e scelte in fase di copertura. La sua duttilità in fase difensiva, sia da centrale che da terzino, potrebbe far comodo anche alla sua Nazionale nel momento il cui il giocatore mostrerà tutte le sue qualità in maglia viola. Una motivazione in più quindi per il giocatore brasiliano per far bene a Firenze al momento della possibile ripresa del campionato e nella prossima stagione. Ad augurarsi questo suo tipo di crescita è anche la SPAL, la sua ex squadra, poiché come specificato dal ds viola Daniele Pradè, c’è un bonus importante a favore degli estensi alla prima gara di Igor con la Nazionale Carioca. Resta di fatto che il difensore al momento è concentratissimo sulla Fiorentina per poter magari prendersi nel tempo un posto da titolare. Come ha dichiarato recentemente in un’intervista, il suo desiderio è quello di scrivere la storia con la maglia viola. E poco importa in quel caso se i gigliati dovranno versare una percentuale alla società spallina.