Batistuta: “Firenze è stata ed è tutt’ora la mia seconda casa. Commisso? Non sono stato d’accordo quando ha venduto Chiesa e Vlahovic, ma so che la società vuole alzare dei trofei”

Gabriel Omar Batistuta è stato ospite di Dazn per parlare di campionato e anche di Fiorentina. Il ‘Re Leone’ ha ricordato così gli anni fantastici vissuti a Firenze:

“Firenze è stata ed è tutt’ora la mia seconda casa. Ci sono arrivato a 22 anni e sono venuto via a 31 con moglie e tre figli. Avevo più amici a Firenze che in Argentina: mi sono sempre trovato benissimo. L’unico rimpianto è stato non aver vinto tanti trofei, ma ci abbiamo sempre provato, mettendo tanto cuore”.

Poi sulla Fiorentina attuale: “Penso che la società abbia voglia di fare, con la mentalità americana che in Italia non è facile da applicare. Hanno incontrato delle difficoltà a entrare nel sistema e fare le cose come volevano”.

E ancora: “Quando la società ha venduto pezzi forti come Chiesa e Vlahovic non sono stato d’accordo. Se vuoi davvero vincere, non vendi i tuoi migliori giocatori. Con Commisso comunque ho avuto modo di parlare e mi ha detto che avendo anche una certa età ha tanta voglia di vincere dei trofei. La partenza sicuramente è stata un po’ lenta, magari ci vorrà solo del tempo”.