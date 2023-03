Battistini: “Italiano va giudicato per come gestisce la squadra: la sua è una grande mentalità, cerca sempre di imporsi. La Fiorentina può vincere la Coppa Italia”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Sergio Battistini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola, cominciando da Italiano: “L’allenatore va giudicato per come scende in campo la squadra, non per il modo di comunicare. Tecnici come Capello e Bagnoli non aprivano mai bocca… Italiano sta facendo bene perché è riuscito a dare un gioco offensivo alla Fiorentina, cerca sempre di imporsi e di vincere. La mentalità mi piace molto, la squadra non ha paura”.

E aggiunge: “Adesso la società è tranquilla, ha dato una stabilità. La Fiorentina può arrivare in finale di Coppa Italia e può anche vincerla. A quattro punti dalla Juventus, in campionato, si può ancora sperare nell’Europa”.