Battistini: “La sconfitta in Coppa Uefa con la Juventus fa ancora male. Cabral e Jovic non hanno reso come ci si aspettava, ma a Praga possono entrare nel cuore dei tifosi”

Uno dei protagonisti della cavalcata della Fiorentina che giunse fino alla finale di Coppa Uefa nel 1990 fu Sergio Battistini, ex difensore viola e allora capitano gigliato. Il massese ha poi ricoperto il ruolo di tecnico delle giovanili viola tra il 2004 ed il 2007.

L’ex calciatore gigliato ha parlato ad Il Brivido Sportivo ripercorrendo il passato in viola ma concentrandosi anche sull’attualità della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La sconfitta con la Juventus fa ancora male a ripensarci. Sul campo abbiamo fatto il massimo dando tutto. Avremmo meritato la vittoria alla luce della splendida cavalcata fatta. Ricordo bellissime sfide, lottate su ogni pallone. Facemmo una grande impresa anche perchè in campionato lottammo fino all’ultimo per non retrocedere. In Uefa giocammo un buon calcio contro squadre di altissimo livello. Sono i misteri del calcio”.

“La Fiorentina arriva alla finale col West Ham dopo la sconfitta in Coppa Italia con l’Inter ma ha giocato bene contro i nerazzurri. La squadra di Italiano ha tenuto testa all’Inter ma Lautaro Martinez ha fatto la differenza alla fine dei giochi. Il tecnico viola non ha certo fatto male in questi due anni. Il suo è un calcio propositivo, le sue squadre hanno identità. L’attacco viola? Posso dire che Cabral e Jovic forse non hanno reso ci si attendeva. Hanno fatto intravedere qualcosa senza convincere completamente. Mi auguro che uno dei due, chiunque sia, risulti decisivo a Praga. Si conquisterebbe un posto nel cuore dei tifosi”.

“Il West Ham è una buona squadra. Hanno incontrato difficoltà in Premier ma se sono arrivati a giocarsi una finale di Coppa vuol dire che hanno qualità e meriti sul campo. Lotteranno fino all’ultimo secondo come ogni squadra inglese. Credo sarà una gara a viso aperto, senza tatticismi. Firenze merita una grande gioia europea dopo aver sfiorato il trionfo 33 anni fa”.