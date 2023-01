Bazzani: “Alla Fiorentina manca il finalizzatore, non c’è la punta alla Arnautovic. Reparto corto? Devi sperare che vada tutto bene”

In vista della sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria, l’ex attaccante blucerchiato Fabio Bazzani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “A Genova ho passato cinque anni straordinari, è la parte più importante della mia carriera. Mi dispiace, fa male vedere la piazza così, ma almeno la squadra ha dimostrata di essere partita con un’altra faccia e un altro spirito nel nuovo anno. Stankovic e i ragazzi proveranno fino all’ultimo a compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa”.

Sulle ambizioni della Sampdoria: “In queste situazioni, tutte le occasioni sono buone per guadagnare autostima ed entusiasmo. Però è chiaro che l’obiettivo primario sia la salvezza in campionato, già è complicata la faccenda“.

Sulla Fiorentina: “Nel gioco di Italiano, Jovic è schierato da punta anche se non lo è. In realtà, i due attaccanti della Fiorentina insieme fanno mezza punta. Quello che manca alla squadra è il finalizzatore. Reparto corto? Diciamo che incorri in un rischio, devi sperare che vada tutto bene. Il resto della squadra mi piace eccome, ma manca materiale proprio lì. Se la Fiorentina avesse avuto uno come Arnautovic, avrebbe lottato per traguardi importanti“.