Bazzani: “Arnautovic incredibile, la Fiorentina farebbe un grande colpo: il modulo della Viola è l’ideale per lui. Va stimolato, ma pretendere la perfezione è impossibile”

La Fiorentina punta l’attaccante del Bologna Marko Arnautovic. A tal proposito, l’ex centravanti Fabio Bazzani ha parlato dell’austriaco a Radio Bruno Toscana: “Arnautovic sa giocare a calcio, gioca con la squadra, tira fuori gli avversari e crea inserimenti per gli esterni o per altri compagni. I movimenti migliori arrivano in area, quando deve finalizzare. È fortissimo, ha una qualità e una fisicità incredibili. Se la Fiorentina riuscisse a prenderlo, farebbe indubbiamente un grande colpo”.

E aggiunge: “Quest’anno ha avuto anche infortuni e qualche vicissitudine con Thiago Motta, ma il bollettino dei gol è importante. Trovare il giocatore perfetto, cioè forte tecnicamente, fisicamente e mentalmente… è difficile se non impossibile. Certo è che Arnautovic va stimolato, magari in più rispetto ad altri, deve sentire la leadership nei suoi confronti. Ma da qui a pensare che lui si allena piano si fa un errore. Poi, il 4-3-3 è il suo ideale…”.

Su Orsolini: “Dovesse ricascare in una stagione altalenante e discontinua, quest’ultima annata potrebbe essere l’eccezione. Ma si sono viste grandi grandi cose da parte sua: è stato aiutato anche dal bel gruppo che si è creato a Bologna. Lui è più un punto interrogativo”.