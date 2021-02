Bazzani: “I gol che mancano alla Fiorentina non dipendono solamente dagli attaccanti. I viola non hanno centrocampisti che “invadono” l’area di rigore”

L’ex attaccante della Sampdoria Fabio Bazzani a Lady Radio ha parlato della sfida di domenica: “Vedo una partita equilibrata. Due squadre che hanno bisogno di fare risultato, la Fiorentina deve per forza staccarsi dalle zone calda della classifica. Penso che gli attacchi saranno importanti. Vlahovic da quando è arrivato Prandelli sta facendo bene, ma molto dipenderà dalle condizioni di Ribery. Il francese sposta gli equilibri nell’attacco viola. Torregrossa? E’ un calciatore che anche in serie B faceva la differenza. Attacco viola? Penso che i gol che mancano dipendano dall’apporto mancato della squadra. La Fiorentina non ha centrocampisti che invadono l’area di rigore avversaria. Quando Prandelli ha provato a forzare qualcosa la squadra non ha retto”.

