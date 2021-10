Bazzani: “Il rifiuto di Vlahovic è pazzesco, se non fosse che ha qualcos’altro di concreto dietro. Ora deve gestire una patata bollente e se non parte a gennaio…”

Il no pronunciato da Dusan Vlahovic alla proposta di rinnovo fatta dalla Fiorentina fa discutere molto anche in Serbia. L’Informer ha chiesto un parere sull’argomento all’ex attaccante di Sampdoria e Lazio, Fabio Bazzani, il quale ha detto: “Se non fosse per il fatto che qualcuno abbia dato garanzie a Vlahović per andare altrove, sarebbe un rifiuto pazzesco. Ha ottenuto un contratto importante in un posto dove si trova bene. Il suo rifiuto significa anche che ha qualcos’altro di concreto dietro”.

Poi ha aggiunto: “Dušan è libero di prendere le sue decisioni, ma da questo momento in poi niente sarà più lo stesso. Il campo e le prestazioni sanno nascondere il malumore, ma ora Vlahović ha da gestire una vera patata bollente, una bomba che non pensavo sarebbe esplosa così in fretta. Il suo contratto non scade tra tre mesi, ma se non partirà a gennaio la situazione sarà sempre più calda”.