Bazzani: “Nel giro di poco tempo, la Fiorentina può vincere un trofeo. Nelle due finali perse non è stata mai inferiore. Orsolini…”

L’ex attaccante Fabio Bazzani ha parlato di Fiorentina e del prossimo calciomercato a Lady Radio, a cominciare da Riccardo Orsolini: “Non si sa cosa farà. Andrà in scadenza tra un anno con il Bologna e non ci sono novità. Il giocatore ha qualità indiscutibili, finalmente quest’anno è riuscito a esprimerle con continuità. Starà a lui dimostrare che non è stata solo una stagione, non so se lo farà qui a Bologna oppure altrove”.

Sulla squadra viola: “Dalle finali perse, si impara sempre qualcosa. Io ho visto un gruppo molto consapevole, nell’ultimo periodo è cresciuto tanto. La Fiorentina, nel giro di poco tempo, può vincere qualcosa. Aiuta tantissimo la permanenza di Italiano; ci sta il contraccolpo a bacheca ancora vuota, però si riparte sempre. Finali perse? Viola non inferiore, né all’Inter né al West Ham; secondo me ha giocato anche un po’ di sfortuna. La stagione, comunque, rimane molto positiva”.