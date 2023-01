Beccalossi: “Chapeau a chi ha portato Amrabat alla Fiorentina. Italiano? Deve fare esperienza”

L’ex calciatore Evaristo Beccalossi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Il Mondiale di Amrabat dimostra che la Fiorentina ha scelto bene. Chapeu a chi l’ha portato in viola. Monza? Dopo una partenza difficile si sta riprendendo, è una squadra da non sottovalutare. Italiano? Lo seguo da diversi anni, siamo grandi amici. Adesso deve trovare forse il giusto equilibrio, nel senso che è molto preparato ma deve ancora fare l’esperienza necessaria per una piazza importante come Firenze. Deve rimanere tranquillo, le potenzialità per fare bene le ha tutte”.