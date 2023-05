Behrami: “Basilea squadra antipatica e la Fiorentina l’ha capito a sue spese. Ecco cosa ha determinato la sconfitta”

A DAZN l’ex giocatore della Fiorentina Valon Behrami ha commentato così la sconfitta contro il Basilea: “Quella svizzera è una squadra antipatica, con giocatori giovani e di passo che non soffrono mai l’uno contro uno. Questo, alla fine, è stato un fattore determinante per il risultato. Detto ciò, la qualificazione resta apertissima considerando anche che la regola del gol in trasferta non esiste più. Ma la Fiorentina stasera ha capito a sue spese di che pasta è fatto il Basilea”.