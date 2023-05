Behrami: “I tifosi del West Ham vivono la finale di Conference League come qualcosa di straordinario, a Firenze è il raggiungimento di un obiettivo. Fiorentina farà la gara ma attenzione alle ripartenze inglesi”

Nella propria carriera ha vestito le maglie di Fiorentina e West Ham, l’ex centrocampista svizzero Valon Behrami, ora opinionista per Dazn.

Behrami ha parlato in vista della finale di Conference League tra le due squadre ed ha espresso le seguenti considerazioni: “I tifosi del West Ham sicuramente in questo momento stanno sognando. E’ stato qualcosa di straordinario raggiungere la finale di Conference League perciò sono entusiasti. Quelli della Fiorentina sono soddisfatti ma lo vivono come un obiettivo, un qualcosa che volevano raggiungere con i grandi investimenti che sono stati fatti. E’ chiaro che è una partita equilibrata, da 50 e 50”.

“La Fiorentina avrà in mano il gioco, perchè sotto questo aspetto è sempre dominante. Dovrà però fare attenzione alle ripartenze di una squadra come il West Ham che davanti ha giocatori che hanno cambio di passo e possono fare la differenza. Il West Ham è in un ottimo stato di forma e lo ha testimoniato questo ultimo periodo. Una bella partita, aperta e divertente, una partita di prestigio per la Conference League”.