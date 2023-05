Behrami: “Il percorso di Italiano è pazzesco, ma la vera impresa in Europa l’ha fatta la Roma. Fiorentina come l’Inter”

Durante la puntata di DAZN “Tutti bravi dal divano”, l’ex viola Valon Behrami ha parlato del percorso della Fiorentina in Conference League. Queste le sue parole: “Secondo me la vera impresa europea l’ha fatta la Roma, perché ha affrontato squadre molto toste che puntavano tutte a vincere la coppa. La Fiorentina invece si è trovata di fronte squadre più alla portata e di un altro livello rispetto alla sua rosa. Direi che i viola hanno fatto, con le dovute proporzioni, il percorso dell’Inter in Champions”

E su Italiano: “L’allenatore viola ha fatto un percorso incredibile: ha vinto la C, ha vinto la B, e adesso va in finale contro il West Ham”.