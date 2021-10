Bella una proprietà che si arrabbia con Vlahovic: Le dichiarazioni di Commisso evitano malintesi. Non c’è più un Cognigni qualsiasi pronto a mettere in vetrina i giocatori, almeno in questo l’aria è cambiata

Bella una proprietà come quella della Fiorentina, che scrive quello che ha scritto, condannando non solo a parole, gli inqualificabili episodi contro Koulibaly. Che sia da esempio, anche per chi si nasconde sempre dietro la falsità più grossa che ci sia: “Erano uno o due, non generalizziamo”. Non è mai stato in uno stadio, o ci va con il cotton fioc nelle orecchie chi dice questo.

Bella una proprietà che si arrabbia con Vlahovic perché non rinnova, offrendogli ufficialmente quattro milioni a stagione, non eravamo più abituati. Gli ultimi anni dei Della Valle ci avevano consegnato un Cognigni qualsiasi che alla prima occasione buona, i migliori, li metteva in vetrina per cederli. Il finale, probabilmente, sarà identico. Ma il messaggio che passa, l’ambizione, è diversa: qui, i migliori, si prova in tutti i modi a trattenerli. Le dichiarazioni di Rocco Commisso evitano malintesi, interpretazioni, chiudono la partita. Cosa accadrà adesso? Il giocatore sembra essere ufficialmente sul mercato, o comunque sia la Fiorentina ha fatto sapere e capire che si guarderà attorno, che preparerà la strada. E per Dusan, da adesso in poi, la strada sarà bella in salita. Mossa rischiosa? Sicuramente sì.

Bella questa squadra, che va alla sosta del campionato da quinta forza. Quattro partite vinte, tre perse. Siamo tornati a divertirci, a vincere, a giocarcela con tutti. Poi, certe partite, le perdiamo quasi sempre, perché vengono fuori i valori, le differenze, le rose. Perderemmo, probabilmente, anche con un atteggiamento tattico diverso, più chiuso, lasciando meno spazio ai contropiedi e alle ripartenze. Ma, sicuramente, con quell’atteggiamento non vinceremmo tutte le partite che questa Fiorentina sta vincendo, con squadre piccole o medio piccole. Manca quello che sappiamo, quello che vediamo. La partita contro il Napoli, più delle altre, ci ha fatto vedere questo. Mancano quei due-tre titolari per fare lo scalino decisivo. Ma essere lì, vicini a quella rampa di scale, visti gli ultimi anni, è già qualcosa di bello.

E poi, con i cinque cambi. I secondi tempi per forza di cose sono complicati contro le big del campionato. Se entra Sottil, se entra Kokorin, se entra Benassi da una parte e dall’altra entrano Elmas, Politano, Mertens, Demme, è chiaro che le forze in campo cambiano. Lo si vede nelle giocate, ma anche nell’atteggiamento, nell’arrivare prima sui palloni, nell’intensità.

La cosa buona è che, la dirigenza viola, sa esattamente dove questa squadra andrà rinforzata. Dove, questa squadra andrà aiutata, se lo si vorrà fare. Adesso la sosta, due settimane di lavoro senza i tanti nazionali, per poi ricominciare a vincere: a Venezia. Il campionato viola riparte da li e da un quinto posto, fino a questo momento, da incorniciare. Rocco Commisso torna in America, con parole chiare sul caso Vlahovic e con una ottima classifica. Il resto sarà scritto nelle prossime settimane.