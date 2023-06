Bellanova o un ‘quasi-ex’ viola per Juric? Il Torino segue Venuti per la fascia, ma non è il solo

Anche il Torino di Ivan Juric lavora sul mercato alla ricerca di un laterale per la prossima stagione. E secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb, i nomi sono due: il primo è quello di Raoul Bellanova, di proprietà del Cagliari che non verrà riscattato dall’Inter, il secondo è una quasi-vecchia conoscenza della Fiesole.

Lorenzo Venuti, che non continuerà la propria avventura con la Fiorentina, è seguito dalla dirigenza granata. Il terzino destro, ormai – si può dire – un ex viola, si libererà a zero il 30 giugno e il Torino potrebbe essere una destinazione gradita. Anche il Genoa neopromosso si era interessato all’ex capitano gigliato, che potrebbe così presto diventare un avversario della sua squadra del cuore.