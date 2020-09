Bellinazzo: “Con lo STADIO, entreranno nelle casse viola almeno 50 milioni in più. Il Comune di Firenze dovrà concedere più fiducia alla Fiorentina”

Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo a Radio Bruno Toscana ha commentato così le parole del presidente viola Rocco Commisso: “Troppo spesso in Italia quando si parla di nuovi stadi si pensa a cattedrali nel deserto che siano soltanto funzionali agli interessi del club. L’aumento degli introiti e dei ricavi per la Fiorentina permetterebbe al club viola di avere una rosa più competitiva dal punto di vista sportivo. Verosimilmente almeno 50 milioni in più ogni anno la Fiorentina potrebbe incassarli. Il Comune di Firenze dovrà concedere più fiducia alla Fiorentina“.

