Bellinazzo: “La Fiorentina è l’esempio più lampante della deriva oligopolistica-finanziaria del calcio. Ristrutturazione stadio con fondi pubblici non risolverà problemi del club né urbanistici di Firenze”

Il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha presentato stamani a Firenze il suo ultimo libro, intitolato, “Le nuove guerre del calcio”, sport che sta vivendo un momento molto particolare e ricco di problemi.

Sulla Fiorentina, Bellinazzo ha detto: “La ristrutturazione dello stadio con l’utilizzo dei fondi pubblici è assolutamente quello che non deve fare la politica. La politica deve agevolare la costruzione di uno stadio con fondi privati. Sarà un intervento che non risolverà né i problemi della Fiorentina, né quelli urbanistici di Firenze”.

E ancora: “La Fiorentina è l’esempio più lampante della deriva oligopolistica-finanziaria del calcio. Un club con una passione enorme dietro, ma che difficilmente potrà competere per vincere in Italia e in Europa, salvo miracoli sportivi che sono sempre più rari”.