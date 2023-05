Bellinazzo: “La Fiorentina non ha l’audience delle milanesi e della Juventus, scelta delle tv legata a fredde logiche di mercato. I risultati in Europa delle italiane devono condurre a riforme sugli impianti sportivi”

Il giornalista Marco Bellinazzo, firma de ‘Il Sole 24 Ore’, ha parlato a Lady Radio in merito a varie questioni legate agli incassi delle squadre italiane, coinvolgendo anche la Fiorentina nell’ampia analisi.

Ecco le parole di Bellinazzo: “Il campionato italiano non sta benissimo, sicuramente ha le forze per risalire la china. Questo risultato ottenuto in Europa anche grazie ad un sorteggio favorevole non deve essere preso come tappeto sotto cui nascondere la polvere. Spero possano tornare tre squadre italiane nelle tre competizioni europee, sarebbe un orgoglio. Quindi servirebbe fare i giusti investimenti per riavvicinare la premier, superando la Liga”.

Prosegue: “Perchè questo accada servono riforme ed interventi, soprattutto legati agli impianti. L’incasso di 10 milioni del Milan la dice lunga, San Siro è il miglior impianto italiano e permetterà alle milanesi di fare un record di incassi, ma lascia molti soldi (50 milioni circa) a causa del fatto di non essere di qualità. Ciò fa riflettere, una finalista di Champions dovrà confrontarsi con competitori che in Europa incassano mediamente 120-130 milioni dallo stadio. Divario evidente: le belle notizie vanno sfruttate come un volano”.

Sulla scelta delle emittenti per le sfide europee delle squadre italiane: “La Fiorentina unica italiana non in chiaro stasera? La squadra non ha audience paragonabile alle big italiane. Quella di Milan inter e Juventus copre l’80 dei tifosi italiani, già faticano Roma e Napoli ad avere pubblico apprezzabile per tv in chiaro. Ciò crea un discrimine laddove devono essere fatte determinate scelte. E’ tutto legato alle fredde logiche del mercato”.