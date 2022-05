“Belotti alla Fiorentina non arriverebbe chissà dove”. E poi c’è quell’investimento su Cabral da preservare

Di Andrea Belotti in ottica Fiorentina se ne parla anche su Tuttosport, nel pezzo a firma Marco Bonetto, che designa il club viola come uno dei papabili per il Gallo: “Commisso può mettere sul piatto le stesse cifre di Cairo. In più i viola giocheranno la Conference League. Eppure un Belotti che dicesse sì ai viola, un giorno, ci parrebbe più un Gallo in fuga dal Torino Fc di Cairo che un Gallo… arrivato chissà dove”.

Si parla poi anche di Cabral e di come la Fiorentina voglia preservare l’investimento fatto a gennaio su di lui, evitando quindi di togliergli spazio e affiancargli un’alternativa pesante come sarebbe Belotti. Di fatto però la società viola resta alla finestra, in attesa anche che l’attaccante decida se proseguire o meno al Toro.