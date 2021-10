Belotti come Vlahovic: ai ferri corti il rapporto col Torino. Il Milan ci pensa seriamente

Il valzer degli attaccanti sembra esser già iniziato. Non solo la Fiorentina alle prese con il mancato rinnovo di Vlahovic, anche il Torino sembra vivere una situazione molto simile con il suo capitano Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ non pare infatti intenzionato a continuare la sua avventura in granata. Il suo contratto scade il 30 giugno della prossima estate (2022), e così tornano alla cariche varie pretendenti per lui.

Belotti è già nei pensieri del Milan. Primi contatti tra le parti per l’attaccante, dopo che in estate il capitano granata era diventato anche un’idea della Roma. Ora ci ripensa il Milan dopo alcuni approcci informali di qualche mese fa ora ci lavora seriamente.